Bundesheer kauft 36 "Skyranger"-Türme

Das Bundesheer kauft 36 "Skyranger 30"-Fliegerabwehrtürme. Die Türme seien maßgeschneidert für Österreich entwickelt worden, so Rheinmetall-Air-Defence-CEO Oliver Dürr.

Bundesheer wähnt sich als Vorreiter

Die Türme seien maßgeschneidert für Österreich entwickelt worden und passen auf den "Pandur Evolution 6x6", erklärte Rheinmetall-Air-Defence-CEO Oliver Dürr. Es handle sich nun um eine besonders leichte Variante, die etwa drei Tonnen wiegt. Im Nahbereich gibt es damit eine bewegliche Möglichkeit, um Aufklärungs- und Angriffsdrohnen sowie angreifende Hubschrauber und Flugzeuge abzuwehren, sagte Tanner. Alle für die Luftverteidigung benötigten Geräte - Radar, Optiken und Bewaffnung - seien am Fahrzeug verfügbar. So könne etwa die Fliegerabwehrlenkwaffe "Mistral 3" auf dem Turm montiert werden. Sei "Skyranger" am "Pandur" befestigt, könne dieser im Bedarfsfall auch autonom Missionen zur Luftverteidigung unternehmen. In das Transportflugzeug Embraer C-390, das der Hercules nachfolgen wird, könne man das System aber nicht verladen.