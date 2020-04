Bundesgärten in Wien wieder geöffnet

Am Dienstag wurden die Bundesgärten in Wien und Innsbruck wieder geöffnet. Allerdings gab es Kontrollen, um zu großes Gedränge zu vermeiden. Dieses blieb in Wien aber wetterbedingt ohnehin aus.

Die historischen Gartenanlagen wurden nach Verkündung der Covid-Maßnahmen Mitte März analog zu den Bundesmuseen geschlossen - oder genaugenommen nicht mehr aufgesperrt. Denn die Areale sind umfriedet und auch regulär nur tagsüber besuchbar. Betroffen waren in Wien der Schlosspark Schönbrunn, der Belvederegarten, der Volksgarten, der Burggarten sowie der Augarten, in Innsbruck der Hofgarten und der Schlosspark Ambras.

Sicherheitspersonal vor den Eingängen der Wiener Bundesgärten

Die Aktion sorgte für eine intensive politische Debatte, zumindest was die Wiener Flächen betraf. Im Rathaus wurde vehement darauf gedrängt, die Parks wieder aufzusperren. Letztendlich wurde vom Bund entschieden, diesen Schritt nach dem Osterwochenende zu setzen. Somit konnten die Wienerinnen und Wiener am Dienstag wieder durch die Grünanlagen wandern oder laufen, wobei an den Eingängen Sicherheitspersonal über das Geschehen wachte.

Verbot von Gruppenbildung und Hinweis auf Sicherheitsabstand

Bei den Toren wurde mittels Schildern auch auf den nötigen Sicherheitsabstand oder das Verbot der Gruppenbildung hingewiesen. Die Zahl der geöffneten Eingänge kann, so teilten die Bundesgärten auf ihrer Homepage zudem mit, aufgrund örtlicher Gegebenheiten zum Teil auch reduziert werden. Die Gefahr, dass sich zu viele Menschen in den Gärten aufhalten, war jedoch zumindest am Dienstag noch gering. Die kühlen Temperaturen luden nicht unbedingt zum Flanieren ein.

Somit kam es auch zu keinen Wartezeiten bei den Einlässen. Dass hier der nötige Abstand nicht eingehalten werden könnte, hatte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) Anfang des Monats noch befürchtet. Am Dienstag schaute er auch persönlich vorbei: Er blieb am Weg zur heutigen Regierungs-Pressekonferenz kurz beim Volksgarten stehen, um sich ein Bild von der Lage zu machen.