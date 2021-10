Bundesbad Alte Donau begrüßte trotz Corona viele Gäste

Die Badesaison im Bundesbad Alte Donau ging zu Ende. In der Saison 2021 kamen 66.828 Badegäste in das Bad. Dabei waren ein großer Anteil der Gäste Besitzer einer Saisonkarte.

In der vergangenen Woche ging die Badesaison im Bundesbad Alte Donau zu Ende. Trotz der anhaltenden Coronapandemie konnte sich das Bundesbad in der Saison 2021 über 66.828 Badegäste freuen. Rund ein Drittel der Besucherinnen und Besucher nahm die Möglichkeit zum Erwerb eines online-Tickets in Anspruch, um sich längere Wartezeiten an der Tageskassa zu ersparen. Einen großen Anteil der Gäste stellten Besitzerinnen und Besitzer von Saisonkarten dar, von denen Viele seit Jahrzehnten zu den Stammgästen zählen.