Bullet Journaling-Trend: Einführungsbuch zum Selbstorganisations-Tool

In der aktuellen Coronavirus-Krise sitzen viele notgedrungen zuhause und haben mehr Freizeit als gewohnt. Warum nicht ein schönes neues analoges Tool ausprobieren? VIENNA.at hat sich ein Einführungsbuch zum Bullet Journaling-Trend angesehen.

Wer To Do-Listen liebt und gerne den Überblick über Termine, Pläne, Gewohnheiten und Co. behält, für den ist ein Bullet Journal ideal - und momentan ist ja vielleicht beim Einen oder Anderen anlässlich des Daheimbleibens in Zeiten der Coronavirus-Krise auch mehr Muße da, sich damit zu beschäftigen, wie dieses praktische und individuelle Alltags-Helferlein so funktioniert.

Einführung ins Bullet Journaling

Ein praktischer Guide dazu ist Anne Brozies' "Dein großes Bullet Journal Einführungsbuch. Dein individueller Lebensplaner selbst gestaltet - überraschende Techniken und inspirierende Materialien". (Tipp: Der stationäre Buchhandel hat zwar momentan geschlossen, doch zahlreiche heimische Buchhandlungen bieten ja auch einen Online-Shop an.) VIENNA.at hat sich angesehen, wie man mit Hilfe dieses Buches einen raschen Einstieg schafft und was Bullet Journals so alles können.

Ein Trend rasch erklärt

Apps, mit denen man planen und seine Produktivität steigern kann, gibt es ja inzwischen viele. Parallel ist aber auch ein Trend zurück zum Analogen auf dem Vormarsch: das Bullet Journaling.

Beim Bullet Journal oder kurz "BuJo" handelt es sich mehr oder weniger um einen "Lebensplaner", der praktischerweise alles in einem schön und individuell aufgebauten Notizbuch bzw. Kalender vereint. In Sachen Gestaltung ist hierbei vieles möglich - von minimalistischem Schwarz-Weiß bis hin zu kunterbunten, mit Stickern, Zeichnungen und kunstvoll kalligrafisch gestalteten Exemplaren, ganz nach persönlichem Geschmack.

Ausgelöst hat den Bullet Journaling-Trend der New Yorker Designer Ryder Carroll, der auf der Suche nach einem Planungssystem war, das sich flexibel und individualisierbar seinen Bedürfnissen anpassen würde. Da er keines finden konnte, das seinen Ansprüchen genügte, beschloss er, ein solches selbst zu entwerfen - die Geburtsstunde des ersten Bullet Journals hatte geschlagen. An diesen Trend dockt Anne Broszies mit ihrem Buch an.

"Dein großes Bullet Journal Einführungsbuch": Wenige Tools zum Einstieg

Die vier Schlagworte, um die sich beim Bullet Journaling alles dreht, sind Produktivität, Individualität, Flexibilität und Kreativität. Ausgangsmaterial ist zunächst einmal ein leeres Notizbuch in gewünschter Größe und Papierstärke. Einzige Empfehlung hierzu laut Broszies: Je glatter das Papier, desto besser lässt es sich mit Schreib- und Malwerkzeug darauf kreativ sein.

Wer dann noch Stifte aller Art, ein Lineal und einen Radiergummi zur Hand hat, kann praktisch schon starten. Je nach Gusto lassen sich auch noch Stempel und Schablonen, Washi Tape, Sticker und bunte Post-its nutzen, um dem Bullet Journal den ganz persönlichen Touch zu verleihen.

Basis eines jeden Bullet Journals: Das Set-up

Was beinhaltet denn nun so ein Bullet Journal? Das kann man sich ebenfalls weitestgehend aussuchen. Wie Anne Broszies erläutert, empfiehlt sich jedoch ein "Set-up", bei dem man ein eigenen Inhaltsverzeichnis dafür erstellt sowie eine Legende, welche die Symbole beinhaltet, die im persönlichen Buch zur Anwendung kommen. Übersichten für Jahr, Monat, Woche und Tag helfen, sich rundum zurechtzufinden.

Ein oft und gerne genutztes Tool ist ein Tracker, um über seine - hoffentlich guten - Gewohnheiten Buch zu führen - etwa, ob man genug Wasser trinkt oder seine geplanten Sporteinheiten auch umsetzt. Auf einen Blick zu sehen, was man so alles schafft, kann ungemein motivieren, dranzubleiben. Ein essentieller Inhalt des Bullet Journals sind auch Listen aller Art: Ob für Einkäufe, Filme und Serien, die man sehen oder Bücher, die man gerne lesen möchte - die Möglichkeiten sind schier grenzenlos.

Überraschende Techniken und inspirierende Materialien

Wie im Untertitel von "Dein großes Bullet Journal Einführungsbuch" ja schon angedeutet wird, besteht ein Großteil des Buches aus Techniken und vielen Tipps und Tricks, sein Bullet Journal kreativ zu gestalten. Darunter, um nur einige zu nennen, Brush Lettering, Faux Calligraphy, Blending, Schablonen, Klebepunkte und Co. Schließlich wollen die diversen Deckblätter und Überschriften, die so ein "BuJo" beinhaltet, ja auch ansprechend umgesetzt sein. Oder wie wäre es mit zusätzlich eingeklebten Lesebändchen oder Zettelsammlern?

Wer gerne mit Glitzer, Stempeln oder Kraftpapier arbeitet, wird ebenfalls nützliche Anregungen im Buch finden. Vorlagen für Schmucklinien, Banner, Pfeile, Blumen & Blätter und vieles mehr runden den umfassenden kreativen Input ab, den "Dein großes Bullet Journal Einführungsbuch" bietet.

Spaß an der Kreativität - aber ohne Druck

Wo so viel Kreativität möglich ist, wird sie auch schnell zur Bürde. Schöner, bunter, besser, mehr - so sollte das Motto beim Bullet Journaling aber gerade nicht sein. Autorin Broszies empfiehlt, die Funktionalität des persönlichen Bullet Journals stets im Vordergrund zu sehen: "Ein Bullet Journal soll deinen Alltag strukturieren und erleichtern." Was die Gestaltung betrifft, sollte es um Spaß an der eigenen Kreativität gehen - und nicht darum, andere zu beeindrucken, egal wie viele perfekt gestaltete Exemplare man auf Instagram, Pinterest und Co. findet.

Coronavirus-Krise: Zeit, Kreatives auszuprobieren

Interessiert, aber noch unsicher? Wer nicht genau weiß, ob das Bullet Journaling für ihn wirklich das richtige ist, sollte vielleicht nicht gleich mit den teuersten Stiften und dem hochpreisigsten Notizbuch loslegen - die man aktuell in Zeiten der Coronakrise ohnehin nicht einfach so besorgen kann.

Warum nicht das Übermaß an momentaner Freizeit dafür nutzen, ein paar Wochen ganz ohne Druck mit dem, was man zuhause hat, auszuprobieren und sich heranzutasten, was den eigenen Bedürfnissen und der Zeit entspricht, die man für dieses Hobby mit Alltagsnutzen erübrigen kann? Dann steht dem ganz großen Bullet Journaling-Glück nichts mehr im Wege - und es entsteht vielleicht ein Tool, das man nach der irgendwann überstandenen Coronavirus-Situation noch lange Jahre als praktischen Wegbegleiter schätzen wird.