Bürgermeister Ludwig will von Vorverlegung der Wien-Wahl nichts wissen

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (FPÖ) sieht keine Veranlassung, über vorgezogene Wien-Wahlen zu diskutieren, wie er am Dienstag betonte.

Wien-Wahl soll wie geplant im Herbst 2020 stattfinden

Im Vorfeld der Wien-Wahl machen fast schon traditionell Spekulationen über ein taktisches Vorziehen des Urnengangs die Runde. "Ich sehe keine Veranlassung, nur weil es ständig Krisen in der Bundesregierung gibt - und das schon seit längerer Zeit -, dass wir vorgezogene Wahlen in Wien diskutieren", sagte Ludwig. "Es erscheint mir merkwürdig, dass das schon ungewöhnlich ist in der österreichischen Innenpolitik, weil man offensichtlich gewohnt ist, dass aus wahltaktischen oder parteipolitischen Gründen oder persönlichen Motiven vorzeitig gewählt wird", spielte er auf das wiederholt vorzeitige Scheitern der Koalitionen im Bund an.