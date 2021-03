Bürger dürfen künftig zu Gesetzesentwürfen Stellung nehmen

Künftig dürfen Experten und Bürger Stellung zu Gesetzesentwürfen nehmen. Damit kommt viel Arbeit auf die zuständigen Stellen zu.

Viel Arbeit für zuständige Stellen

Einlangende Stellungnahmen werden veröffentlicht

Weitere Änderungen im Überblick

Weitere Änderungen: Mitglieder des Immunitätsausschusses bzw. des Unvereinbarkeitsausschusses sollen angehalten werden, sich in den jeweiligen Gremien vertreten zu lassen, wenn sie selbst von einem Auslieferungsbegehren oder einer Meldung über berufliche Tätigkeiten bzw. Nebeneinkünfte betroffen sind. Darüber hinaus werden die Einkommenskategorien für die Meldung von Einkünften abseits des Abgeordneten-Bezugs an die Inflation angepasst. In die niedrigste Kategorie fallen ab dem Meldejahr 2021 Einkünfte bis 1.150 Euro (bisher 1.000), in die höchste Kategorie Einkünfte über 12.000 Euro (bisher 10.000).