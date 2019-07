"Bühne Donaupark": Highlights am kommenden Wochenende in der Wiener Donaustadt

Auf der "Bühne Donaupark" gibt es noch bis 25. August bei freiem Eintritt Musik für jeden Geschmack. Kommendes Wochenende darf man sich unter anderem auf Kabarettistin Nina Hartmann freuen.

"Bühne Donaupark": Highlights von 12. bis 14. Juli



Am 12. Juli wird ab 19.30 Uhr die Kabarettistin Nina Hartmann ihr Programm "Laut" präsentieren. Am 13. Juli ab 19.30 Uhr ist dann Michael Seida mit einer "Best Of"-Revue dran. Musikus Horst Chmela wird am 14. Juli ab 18 Uhr neues und altes Liedgut aus der Wienerstadt vortragen.