Bücherei-Festival "Österreich liest" trotzt Corona: Events im ganzen Land

Auch wenn die heimische Buchmesse "Buch Wien" abgesagt wurde, bleiben Literaturfreunde nicht auf dem Trockenen: Sie können sich auf das im Oktober stattfindende Festival "Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek" freuen.

"Österreich liest": Veranstaltungen teils online

"Gerade dieses Jahr ist es besonders wichtig, das in den letzten Monaten stark eingeschränkte Kulturangebot der Bibliotheken zu bereichern", betont Markus Feigl, Geschäftsführer des Büchereiverbands Österreich (BVÖ) am Montag in einer Aussendung. Zusätzlich zu den zahlreichen Präsenzveranstaltungen wird es erstmals auch ein Online-Programm geben, bei dem unter anderen Manuel Rubey und der Autor Willy Puchner einer Auswahl an Bilderbuchkinos ihre Stimme leihen werden.