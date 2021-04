Buchhandlungspreis für fünf beste Buchhandlungen: Zwei Preise nach Wien

Je 10.000 Euro für die fünf besten Buchhandlungen des Jahres: Der Buchhandlungspreis 2021 geht nach Bregenz, Hall, Seewalchen und zwei Mal nach Wien.

Der vom Kulturministerium gemeinsam mit dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels (HVB) vergebene Österreichische Buchhandlungspreis geht heuer an die Bregenzer Buchhandlung Brunner, die Buchhandlung Riepenhausen in Hall in Tirol, die Buchhandlung Weidinger in Seewalchen am Attersee sowie an die beiden Wiener Buchhandlungen Erlkönig in Wien-Josefstadt und die Grätzlbuchhandlung Lainz in Wien-Hietzing. Die Preise sind mit je 10.000 Euro dotiert.