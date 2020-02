Buchhandelskette FRICK eröffnet Filiale im Shopping Center Nord

Auf ein vielseitiges Buchsortiment dürfen sich Leselustige im Shopping Center Nord in Kürze freuen: Die Buchhandelskette Frick hält dort mit einer Filiale Einzug.

Frick: Buchhandlung zum Wohlfühlen und Entdecken

Neuzugang im Shopping Center Nord mit vielen Highlights

In der neuen Buchhandlung Frick erwartet die KundInnen neben einer großen Produktvielfalt persönliche und professionelle Kundenbetreuung. „Die neue Buchhandlung bietet genügend Raum zum Eintauchen in die Welt der Bücher. Wir werden auch in Zukunft mit unterschiedlichsten Veranstaltungsformaten, Menschen dazu inspirieren, Bücher zu lesen“ , so Frick Geschäftsführerin Lucia Sotsas. "Mein Team und ich freuen uns darauf, unsere KundInnen begrüßen zu dürfen!"



Das Unternehmen Frick hat 4 Filialen in Wien, davon das Stammhaus am Graben und 3 Filialen in Oberösterreich. Zum Unternehmen gehört auch die älteste österreichische Buchhandlung, der Höllrigl in Salzburg. Nach einem erfolgreichen Start als Pop-Up im Shopping Center Nord, wird die Buchhandlung am Standort SCN mit Vollsortiment weiter geführt.