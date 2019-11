Bub von Pkw in Wien-Hietzing erfasst und verletzt

Am Montag wurde ein 10-Jähriger von einem Pkw in Wien-Hietzing erfasst. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 7.50 Uhr war ein 72-Jähriger mit seinem Pkw in der Hietzinger Hauptstraße in Richtung Am Platz unterwegs. Zur gleichen Zeit war ein 10-Jähriger auf dem Schulweg. Der Bub ging am Gehsteig der Hietzinger Hauptstraße und wollte die Fahrbahn überqueren. Er ging zwischen zwei parallel zum Fahrbahnrand parkenden Fahrzeugen auf die Straße.