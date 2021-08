Bub in Wien-Landstraße von Bus erfasst: Schwer verletzt

Ein achtjähriger Bub ist am Freitag in Wien-Landstraße mit einem Bus der Linie 74A zusammengestoßen und dabei im Kopfbereich schwer verletzt worden.

Wie ein Sprecher der Wiener Linien der APA weiter mitteilte, wurde das Kind mit dem Hubschrauber in ein Spital gebracht.

Laut Polizei wollte der Achtjährige gegen 11.45 Uhr in Begleitung seiner

Mutter den Rennweg bei der Kreuzung mit der Landstraßer Hauptstraße

überqueren. Im selben Moment fuhr ein 33-Jähriger Buslenker in der Landstraßer Hauptstraße Richtung Landstraßer Gürtel und bog links in den Rennweg ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß.