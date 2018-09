Bub drohte in Wien-Meidling aus Fenster zu stürzen

Gestern Nachmittag konnte ein sechsjähriger Bub in Wien-Meidling vor einem Fenstersturz bewahrt werden. Das Kind war alleine zu Hause.

Der junge Bub saß am Montag gegen 17.00 Uhr in der Aßmayergasse in Wien-Meidling am Fenster und schaute in den Hof. Seine Beine baumelten aus dem Fenster, die Schuhe warf der Sechsjährige hinunter. Eine Zeugin wurde auf den Kleinen aufmerksam. Sie bemerkte, dass er abzustürzen drohte und verständigte sofort die Polizei.