Bub bei Unfall in Wien-Simmering schwer verletzt

Ein Auto hat am Freitag auf der Kaiser-Ebersdorfer-Straße (Wien-Simmering) einen Elfjährigen angefahren.

Das Kind kam schwer verletzt in ein Spital, es befinde sich aber nicht in Lebensgefahr, sagte Polizeisprecherin Julia Schick am Samstag. Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung prüft jetzt den genauen Unfallhergang.