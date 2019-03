Bub (5) wurde in Wien-Floridsdorf von Pkw erfasst und verletzt

Am Freitagnachmittag kam es in Wien-Floridsdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein fünfjähriges Kind verletzt wurde.

Eine 61-jährige Frau fuhr am Freitag, den 1. März 2019, gegen 15.00 Uhr mit einem Pkw auf der Fahrbahn der Trillergasse in Fahrtrichtung Koloniestraße. Laut derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein fünfjähriger Bub zwischen abgestellten Fahrzeugen in Richtung eines Wohnhauses auf die Fahrbahn gelaufen sein.