Brutaler Raubüberfall in der Seestadt in Wien: Drei Verdächtige ausgeforscht

Ende Mai haben drei Jugendliche einen 15-Jährigen in der Seestadt in Wien-Donaustadt brutal niedergeschlagen und ausgeraubt. Nun konnte die Polizei drei Verdächtige ausforschen.

Trio attackierte 15-Jährigen in der Wiener Seestadt

Das Trio - alles Österreicher - attackierte den 15-Jährigen am 30. Mai in der Seestadtstraße in Wien-Donaustadt. Sie gingen dabei "ziemlich brutal vor und haben auch auf das bereits am Boden liegende Opfer noch mehrfach eingetreten", berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger. Wer den Überfall mitgefilmt hat, ist unklar. Das Video wurde von Jugendlichen mehrfach in Whatsapp-Gruppen geteilt und schließlich vom Landeskriminalamt Wien sichergestellt.