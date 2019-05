Brutale Vergewaltigung in Wien: Verdächtiger nach zwei Jahren festgenommen

Zwei Jahre nach einer Vergewaltigung in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus gab es am Freitag eine Festnahme, wie die Wiener Polizei am Samstag mitteilte.

Aufgrund der Spurenauswertung konnte die Tat einem 31-jährigen Österreicher zugeordnet werden.

Schauplatz der Tat war in den Morgenstunden des 31. Mai 2017 eine Baustelle in der Geibelgasse in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus. Dem 44-jährigen Opfer wurden teils lebensgefährliche Verletzungen zugefügt, weshalb die Frau mehrere Tage im Krankenhaus behandelt werden musste. Der nun durch die Gruppe Hösch des Landeskriminalamts ausgeforschte 31-Jährige war in einer ersten Vernehmung geständig.