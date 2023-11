Brutale Räuber attackierten Opfer mit Pfefferspray: Fahndung in Wien 15

Bereits Anfang August kam es in Wien-Rudolfsheim zu einem brutalem Raubüberfall durch zwei Männer. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den Tätern.

Zwei bislang unbekannte Männer stehen im Verdacht, am 2. August gegen 23.15 Uhr in einem Innenhof eines Mehrparteienhauses in Wien-Rudolfsheim einer Person zuerst das Handy geraubt und das Opfer danach mit Pfefferspray eingesprüht zu haben.