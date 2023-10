Brutale Messerattacke auf 39-Jährige: WEGA-Einsatz in Wien-Liesing

Am Freitagabend kam es in Wien-Liesing zu einer brutalen Messerattacke auf eine 39-Jährige durch ihren Ex-Freund.

Ein 39-Jähriger (StA.: Kosovo) attackierte am 27. Oktober gegen 20.30 Uhr seine 39-jährige Ex-Freundin vor deren Wohnadresse in Wien-Liesing mit einem Messer und verletzte diese durch mehrere Schnitt- und Stichwunden im Rücken- sowie Schulterbereich. Nachdem eine Zeugin die Polizei verständigte, ließ der Tatverdächtige von weiteren Angriffen ab und flüchtete.

39-Jähriger stach in Wien-Liesing auf Ex-Freundin ein

Aufgrund der Täterbeschreibung und der bekannten Fluchtrichtung konnte der 39-Jährige kurze Zeit später in näherer Umgebung durch Beamte der WEGA vorläufig festgenommen werden. Das Opfer wurde in ein Spital gebrach und befindet sich nicht in Lebensgefahr.