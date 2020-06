Brutale Messer-Attacke auf 32-jährigen Wiener nach Kokain-Angebot

Am Samstagabend wurde ein 32-Jähriger Opfer einer brutalen Attacke in Wien-Simmering. Nachdem ihm Kokain angeboten wurde, wurde er unter anderem mit einem Messer angegriffen. Er erlitt Schnitt- und Rissquetschwunden und wurde beraubt. Die Täter flüchteten mit einem PKW.

Gegen 18 Uhr kam es in Wien-Simmering (Am Kanal) zu der brutalen Attacke. Mit einem erbeuteten Mobiltelefon und einem Schlüsselbund des 32-Jährigen flüchteten die Täter in einem Pkw.