Brutale Anschlagsserie auf Wiener Handyshop: Sieben Jugendliche ausgeforscht

Nach einer brutalen Anschlagsserie auf einen Wiener Handyshop konnte die Polizei nun sieben Jugendliche ausforschen. Die Verdächtigen im Alter von 14 bis 18 Jahren wollten Schutzgeld erpressen. Vor allem die hohe kriminelle Energie der Bande überraschte die Ermittler.

Eine Gruppe Jugendlicher, die für die im September verübten Brandanschläge auf einen Handyshop in Wien verantwortlich gemacht wird, besteht aus mehr Mitgliedern als zunächst angenommen. Die Polizei verdächtigt sieben junge Männer im Alter von 14 bis 18 Jahren, sich an den Übergriffen beteiligt zu haben, um Schutzgeld vom Ladenbesitzer zu erpressen. Die Ermittler zeigten sich besonders von dem jungen Alter und der hohen kriminellen Energie der Verdächtigen überrascht, so Gerhard Winkler, der Leiter des Landeskriminalamts Wien, am Dienstag.

Angriffe auf Shop mit Molotowcocktail und Feuerwerkskörpern, Geschäft mit Messern gestürmt

Laut Polizeibericht begann die Angriffsserie am 8. September, als ein Molotowcocktail auf die Fassade des Handyshops in Wien-Meidling geworfen wurde. Am 12. September stürmten vier maskierte und mit Messern bewaffnete Täter den Shop, zerstörten das Schaufenster und entwendeten zwei iPhones. Die Serie eskalierte am 14. September, als das Schaufenster des Geschäfts mit illegalen Feuerwerkskörpern aufgesprengt wurde. Am Folgetag boten zwei Mitglieder der Gruppe dem Besitzer Schutzdienste gegen eine noch nicht festgelegte Summe an, eine Forderung, die sie auch per Whatsapp-Nachricht bekräftigten. Der Eigentümer lehnte das Angebot ab.