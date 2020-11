Brustkrebs-Früherkennung auch im Lockdown wichtig

Auch im Lockdown werden Brustkrebs-Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt. Am Dienstag wurde zur Früherkennung aufgerufen, "medizinisch notwendige Untersuchungen können nicht warten", hieß es.

Menschen vermieden ab Mitte März Arztbesuche

Viele Menschen haben es ab Mitte März vermieden, zum Arzt zu gehen. Das betraf auch die Teilnahme am österreichischen Brustkrebs-Früherkennungsprogramm (BKFP). Während des Lockdowns war die Zahl der Mammografien in allen Altersgruppen gesunken - sowohl die Früherkennungs-Mammografien wie auch bei medizinisch notwendigen, ärztlich verordneten (sogenannten diagnostischen) Mammografien. Nachdem im Mai nicht nur die regulären Erinnerungsbriefe, sondern alle während des Lockdowns nicht versendeten Erinnerungsschreiben durch die Sozialversicherung versandt wurden, hat sich die Anzahl der Untersuchungen mit Juni glücklicherweise wieder stabilisiert und lag im Sommer sogar über dem Niveau von 2019, hieß es in einer Aussendung am Dienstag.