Die Brünner Straße in Wien-Floridsdorf wird saniert. ©APA/HERBERT P. OCZERET (Symbolbild)

Brünner Straße in Wien-Floridsdorf wird saniert

Am Dienstag, dem 10. Oktober 2023, wird aufgrund von Zeitschäden mit der Sanierung der Fahrbahn in der Brünner Straße in Wien-Floridsdorf begonnen.

Die Arbeiten finden in Fahrtrichtung stadteinwärts in den Bereichen vor den Kreuzungen mit der Kummergasse und der Johann-Weber-Straße statt.

Die Bauarbeiten werden jeweils tagsüber in zwei Bauphasen durchgeführt.

Kreuzung Brünner Straße/Kummergasse in Wien-Floridsdorf:

In der ersten Bauphase werden der linke Geradeausfahrstreifen und der Linksabbiegestreifen gesperrt. Die zweite Bauphase findet bei Sperre des rechten Geradeausfahrstreifens statt.

Kreuzung Brünner Straße/Johann-Weber-Straße:

In der ersten Bauphase erfolgen die Arbeiten bei Sperre des linken Geradeausfahrstreifens. In der zweiten Bauphase erfolgen die Arbeiten bei Sperre des rechten Geradeausfahrstreifens. Die Autobushaltestelle "Stammersdorf" wird auf Baudauer aufgelassen. Die Autobuslinie 510 wird über Stammersdorfer Straße und In der goldenen Erden zur Johann-Weber-Straße umgeleitet. Für die anderen Autobuslinien werden Ersatzhaltstellen eingrichtet. Der Fußverkehr wird aufrechterhalten. Das geplante Bauende ist der 20. Oktober 2023.

Weitere Informationen erhalten Sie auf http://wien.gv.at/verkehr/strassen und http://wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.