Brüderpaar aus NÖ als Heroin-Dealer ausgeforscht

Seit Jänner 2019 sollen zwei Männer aus Amstetten mit Heroin gehandelt haben, die Drogen besorgten sie sich regelmäßig in Wien. Bei einem weiteren Beschaffungskauf klickten die Handschellen.

Seit Mai 2020 wurde gegen ein Brüderpaar (25 und 27 Jahre, russ. Staatsangehörigkeit) aus Amstetten ermittelt. Sie sollen seit etwa Jänner 2019 große Mengen von Heroin in Wien angekauft und in Amstetten an diverse Abnehmer verkauft haben, um sich so ihre Sucht bzw. ihren Lebensunterhalt zu finanzieren.

Beschuldigte bei Heroin-Kauf in Wien-Penzing festgenommen

In den Nachtstunden erfolgte auch die Festnahme des 27-jährigen Beschuldigten in seiner Wohnung in Amstetten. Bei Durchsuchungen in drei Wohnungen wurden weitere Suchtmittel, Bargeld, Suchtmittelutensilien, Verpackungsmaterial, Suchtgiftwaagen, Baggies usw. sowie drei Softguns sichergestellt. In einer Wohnung konnte außerdem ein Aufzuchtzelt mit 120 Stück abgeernteter Cannabispflanzen vorgefunden werden.