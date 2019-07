Brüder bedrohten sich mit Messern: Festnahme in Wien-Leopoldstadt

Am Sonntag ist ein Streit zwischen zwei Brüdern eskaliert. Im Zuge der Auseinandersetzung griffen beide zum Messer. Beide wurden festgenommen.

Gegen 16.30 Uhr kam es zu dem Streit zwischen zwei Brüdern in Wien-Leopoldstadt. Im Zuge der Auseinandersetzung griffen sowohl der 20-jährige als auch der 22-jährige Österreicher zum Messer. Die bedrohten sich gegenseitig mit dem Umbringen. Die ebenfalls in der Wohnung anwesende Mutter konnte die beiden Söhne schließlich trennen und verständigte die Polizei. Bei der folgenden Festnahme waren die beiden ruhig und in separaten Zimmern.