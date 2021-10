Broken-Heart-Syndrom: Wenn Herzschmerz tödlich wird

Das Broken-Heart-Syndom ist nicht zu unterschätzen, die Fälle haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Frauen sind dabei öfters betroffen als Männer.

Eine Trennung oder ein Verlust in der Familie kann das Herz brechen - und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.

Das Broken-Heart-Syndrom kann sehr gefährlich werden, denn dabei kommt es zu einer Schwächung des Herzmuskels. Diese tritt meist nach emotionalem oder körperlichem Stress auf. Atemnot, Brustschmerzen und ein Engegefühl in der Brust sind die typischen Symptome - also dieselben, wie bei einem akuten Herzinfarkt. Die Gefäße ziehen sich so eng zusammen, dass kein Blut mehr das Herz erreicht. Im schlimmsten Fall kann es zu Herzversagen und Tod führen.