Britt-Marie war hier - Kritik und Trailer zum Film

Putzen, einkaufen, kochen - auf diesen Trott hat die Hausfrau Britt-Marie eines Tages keine Lust mehr. Sie verlässt ihren Ehemann und startet ein völlig neues Leben. In einem Dorf soll sie die Jugendlichen betreuen und die Fußballmannschaft trainieren. Dumm nur, dass sie von Fußball überhaupt keine Ahnung hat.

Jahrzehntelang derselbe Trott: Um 6 Uhr aufstehen, dann putzen, einkaufen, kochen, und schon ist der Tag wieder vorbei. Darauf hat Britt-Marie eines Tages keine Lust mehr. Als sie eine erschütternde Entdeckung macht, verlässt sie ihren Mann und startet ein neues Leben - als Betreuerin in einem Jugendzentrum. Am Freitag kommt "Britt-Marie war hier" in die heimischen Kinos.