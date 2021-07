Britische Pubs dürfen zum EM-Finale länger öffnen

Am Sonntag, zum Finale der Fußball-EM, dürfen die britischen Pubs ihre Sperrstunde nach hinten verlegen.

Die für ihre rigorose Sperrstunde bekannten britischen Pubs dürfen am Finaltag der Fußball-EM länger öffnen, damit Pub-Besitzer ihre Gäste im Falle einer Verlängerung oder eines Elfmeterschießens nicht während des Endspiels rauswerfen müssen.

EM-Finale: Britische Pubs dürfen bis 23.15 öffenen

Laut einem Bericht der Zeitung "The Sun" dürfen die Gasthäuser deshalb am Sonntag bis 23.15 Uhr öffnen. Entsprechende Pläne soll Premierminister Boris Johnson am Dienstag abgenickt haben.