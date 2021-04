Britische Mutation macht 95 Prozent der neuen Corona-Fälle in Wien aus

Seit gestern sind in Wien 1.106 neue Corona-Fälle dokumentiert worden. Der Anteil der britischen Virus-Variante liegt dabei bereits bei 95 Prozent.

Die Zahl der täglichen Coronavirus -Neuinfektionen in Wien befindet sich weiter auf hohem Niveau: Laut Statistik des medizinischen Krisenstabes der Stadt vom Donnerstag sind in den vergangenen 24 Stunden 1.106 neue Fälle dokumentiert worden. Darin enthalten sind aber auch Nachmeldungen der vorangegangenen Tage.

Anteil der britischen Mutation in Wien gestiegen

Außerdem gebe es derzeit "54 aktive Verdachtsfälle" der südafrikanische Mutation (B.1.351), informierte die Sprecherin weiters. Seit Beginn der Pandemie hat es in der Bundeshauptstadt 116.558 positive bestätigte Testungen gegeben. Weiters sind 1.918 Todesfälle aufgrund von bzw. an den Folgen von Covid-19 dokumentiert. In den vergangenen 24 Stunden gab es dabei acht Todesfälle zu beklagen. Wieder gesund sind 104.469 Personen.

Hälfte der positiv getesteten Personen ohne Symptome

Am gestrigen Mittwoch wurden in Wien 78.561 Corona-Testbefunde eingemeldet, davon 46.623 PCR-Tests und 31.938 Antigen-Schnelltests. Genau die Hälfte, also 50 Prozent der Personen, die zurzeit in Wien positiv getesteten werden, sind zum Zeitpunkt des Tests ohne Symptome, hieß es in der Aussendung.