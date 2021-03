Britische Coronavirus-Mutation mittlerweile dominierend in Wien

Die britische Coronavirus-Mutation (B.1.1.7) ist mittlerweile die dominierende Variante in Wien. Laut medizinischem Krisenstab sind derzeit rund 70 Prozent der Infektionsfälle diesem Typ zuzuordnen, hieß es am Dienstag. Außerdem gebe es "16 aktive Fälle" der südafrikanischen Mutation (B.1.351).

Bereits 1.736 Coronavirus-Tote seit Beginn der Pandemie

Weiters sind 1.736 Todesfälle aufgrund von bzw. an den Folgen von Covid-19 dokumentiert. In den vergangenen 24 Stunden gab es dabei sieben Todesfälle zu beklagen. Wieder gesund sind 89.681 Personen. Am gestrigen Montag wurden 78.645 Tests vorgenommen. Insgesamt wurden in Wien seit Beginn der Pandemie 3.607.954 Tests durchgeführt.