Briten in Österreich für EU-Wahlen stimmberechtigt

Britische Staatsbürger, die in der österreichischen Europa-Wählerevidenz eingetragen sind, dürfen auf jeden Fall an den kommenden EU-Wahlen teilnehmen.

Der Wahlexperte des Innenministeriums, Robert Stein, bezifferte die Anzahl dieser in Österreich lebenden Briten am Montag im EU-Hauptausschuss mit 500 bis 1.000. Für die Wahlteilnahme an der Europawahl ist der Stichtag 12. März maßgeblich.