Brite schmuggelte Uhren im Wert von 155.000 Euro: Festnahme am Flughafen Wien

Bereits Ende Mai klickten für einen Briten am Flughafen Wien die Handschellen. Der Mann hatte mehrere Uhren im Wert von 155.000 Euro im Handgepäck geschmuggelt und wollte durch den Grünkanal das Weite suchen.

Auf dem Flughafen Wien in Schwechat sind Uhren im Wert von 155.000 Euro sichergestellt worden. Ein Brite hatte die Schmuggelware im Handgepäck transportiert, teilte das Finanzministerium am Montag mit. Es habe sich um fünf Armband- und sechs Taschenuhren gehandelt.

Zoll-Beamte wurden am Flughafen Wien auf Schmuggler aufmerksam

Der Aufgriff durch Beamte der Zollstelle Flughafen Wien war am 24. Mai erfolgt. Ein aus Genf angekommener 52 Jahre alter Brite hatte die Gepäckhalle durch den Grünkanal verlassen wollen. Den Ermittlungen zufolge stammten die Uhren aus Auktionen in New York, Dubai, Hongkong und Genf.