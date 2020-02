Brexit in Wien: Wie geht es nach dem EU-Austritt weiter?

Seit Anfang Februar ist Großbritannien nicht mehr Mitglied der Europäischen Union. Wir haben uns umgehört, was der Brexit für britische Geschäfte in Wien bedeutet.

Nach jahrelangen Verhandlungen war es in der Nacht auf den 1. Februar soweit: Der Brexit wurde vollzogen. Zahlreiche Briten verabschiedeten sich an diesem Abend bei diversen Veranstaltungen in Wien von der EU.