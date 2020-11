Brettspiel zur Virusausbreitung entwickelt

Das IST Austria hat ein Brettspiel zur Ausbreitung des Coronavirus entwickelt. Es kann gratis bestellt werden und ist für Kinder ab 12 Jahren geeignet.

Mit einem Brettspiel wollen Wissenschafterinnen des Institute of Science and Technology (IST) Austria und des Max-Planck-Instituts für Evolutionsbiologie Kindern ab zwölf Jahren die Mechanismen der Ausbreitung eines Virus sowie mögliche Maßnahmen dagegen näherbringen. In "Virusalarm in Bleibhausen" schlüpfen die Mitspieler entweder in die Rolle von Forschern oder Politikern.