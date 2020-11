Brennender Mistkübel in Kindergarten sorgte für Feuerwehr-Großeinsatz

Am Montag kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr in einem Wiener Kindergarten. Grund dafür war ein brennender Mistkübel.

Ein brennender Mistkübel hat am Montag zu einem Großeinsatz der Wiener Feuerwehr in einem Kindergarten in der Heinrich-Collinstraße in Penzing geführt. Pädagoginnen nahmen in der Früh den Geruch von Rauch wahr und verständigten daraufhin die Einsatzkräfte. Diese rückten - wie bei einem solchen Alarm üblich - mit Alarmstufe Zwei aus. Verletzt wurde niemand, berichtete ein Sprecher der APA.