Bremsmanöver in Wien-Donaustadt forderte Verletzte: Lenker beging Fahrerflucht

Am Montagabend wurde eine 61-Jährige verletzt, als der Busfahrer der Linie 24A auf der Wagramer Straße stark abbremsen musste, um einen Verkehrsunfall zu verhindern.

Ein 50-jähriger Mann lenkte am 4. März gegen 18.00 Uhr einen Bus der Linie 24A auf der Busspur der Wagramer Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts und musste an der Kreuzung nach links, auf den selbstständigen Gleiskörper des Kagraner Platzes in Richtung Endstelle “Neueßling” einbiegen.