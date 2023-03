"Breakfast with the Bunny": Ostern im Wiener Hard Rock Cafe

Zum Frühstück mit dem Osterhasen lädt das Hard Rock Cafe Vienna am 2. April 2023 ein.

Am Sonntag, 2. April, lädt das Wiener Hard Rock Cafe von 9:00 bis 11:30 Uhr auf ein ausgiebiges Buffet zu Ostern. Auch der Osterhase höchstpersönlich wird den Vormittag im Hard Rock Cafe Vienna verbringen, kündigte das Cafe in einer Aussendung an.