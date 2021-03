Brauereien in Österreich mussten auch coronabedingt Bier wegschütten

Bei dieser Meldung wird manchem Fan des Gerstensafts das Herz bluten: Auch in Österreich haben Brauereien wegen der Coronapandemie Bier wegschütten müssen.

Allerdings nicht in dem Ausmaß wie in Großbritannien, wo wegen der geschlossenen Pubs rund 50 Millionen Liter Bier vernichtet wurden. In Österreich hätten meist die Mitarbeiter das Bier bekommen. "Wir wollen kein Bier wegschütten, aber wir wollen auch die bereits bezahlte Biersteuer zurück", sagte Ottakringer-Chef Siegfried Menz am Donnerstag in einer Pressekonferenz des Brauereiverbandes.