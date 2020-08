Brauerei startet Kampagne gegen Rassismus in Wien

Die schottische Brauerei BrewDog kommt mit ihrer Anti-Rassismus-Kampagne auch nach Wien. Zu sehen ist das Plakat auf der Wiedener Hauptstraße Ecke Lambrechtgasse.

Anti-Rassismus-Kampagne erreicht Wien

Gemeinsam mit der Berliner Werbeagentur heimat active entwickelte BrewDog zu Beginn des Jahres eine Kampagne, bei der Vielfalt auf zweideutige Weise thematisiert wurde. Dieser Ansatz traf den Puls der Zeit. So setzte die schottische Brauerei zum Beispiel ein Zeichen gegen Rassismus, als sie im Februar einen gebrandeten Lastwagen mit der Aufschrift "Wenn Du nur eine Hautfarbe magst, kannst Du mit mehr als 30 Sorten eh nichts anfangen" vor einem Thüringer Gasthof abstellte, dessen Betreiber auch das Bier "Deutsches Reichsbräu" vertreibt. Das Bier hatte zuvor aufgrund seiner rechtsextremen Anspielungen für Aufsehen gesorgt. Ein Stunt, der vor allem auf Social Media die große Runde machte. Auch im Rahmen der #Blacklivesmatters-Bewegung machte sich BrewDog für Vielfalt und Toleranz in den sozialen Netzwerken stark und beteiligte sich zudem an einer weltweiten Brauereien-Initiative, im Rahmen derer mehr als 900 Brauereien eine eigene Version eines Bieres mit dem Namen "Black is beautiful" braute.