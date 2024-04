Brauerei Grieskirchen - Laut KSV1870 Forderungen von 3,2 Mio. Euro anerkannt

Die Insolvenzverwalterin der zahlungsunfähigen Brauerei Grieskirchen hat von 3,9 Mio. Euro an angemeldeten Forderungen bisher 3,2 Mio. Euro anerkannt, teilte der Kreditschutzverband KSV1870 am Donnerstag nach der Berichts- und Prüfungstagsatzung mit.

Hohe Energie- und Produktionskosten

Grund für die neuerliche Pleite sind vor allem die hohen Energie- und Produktionskosten. Auch die gestiegenen Personalkosten belasteten nach Eigenangaben die Liquidität der Schuldnerin. Die Brauerei bietet ihren Gläubigern eine Quote von 20 Prozent innerhalb von zwei Jahren an. Über den Sanierungsplan soll am 6. Juni 2024 abgestimmt werden.