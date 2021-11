Brandanschlag vor Linzer Rathaus: Polizei ermittelt

Eine Stichflamme aus einer Gaskartusche, mit der ein Unbekannter am Freitagabend offenbar die Fassade des Neuen Rathauses in Linz anzünden wollte, gibt Anlass zu Spekulationen über das Motiv.

Laut "Kronenzeitung" (Online-Ausgabe) befürchten Polizei und Politik die Covid-Maßnahmen als Motiv für die Zündelei. Eine Polizeisprecherin sagte zur APA, dass in alle Richtungen ermittelt werde. Der Täter wurde noch nicht ausgeforscht.

Hausmauer des Neuen Rathauses in Linz angezündet

Der Unbekannte hatte um 18.15 Uhr die Gaskartusche an der Hausmauer angezündet. "Die dadurch entstandene zwei bis drei Meter hohe Stichflamme konnte sich an der Betonmauer jedoch nicht ausbreiten und wurde von der Feuerwehr schnell gelöscht", hieß es im Polizeibericht.

Täter ist flüchtig

An der Betonmauer entstand ein schwarzer Rußfleck. "Der Täter ist flüchtig", sagte die Polizeisprecherin. Eine Zeuge habe beobachtet, wie die unbekannte Person weggerannt sein. "Vielleicht war es einfach nur ein Zufall, dass zeitgleich die Freitags-Demo auf der anderen Seite der Nibelungenbrücke stattfand", wird der Linzer Bürgermeister Klaus Luger in der Zeitung zitiert. Er sei besorgt, dass die wegen des Lockdowns, Impfpflicht & Co. aufgeheizte Stimmung überkochen könne.