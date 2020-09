Brandanschlag bei kurdisch-türkischer Verein in Wien

In Wien-Favoriten kam es am Dienstagabend zu einen Brandanschlag auf einen kurdisch-türkischen Verein. Es bestand "massive Gefahr" für die Vereinsmitgleider, die Hausbewohner und die Anrainer.

Ein linker kurdisch-türkischer Verein in Wien-Favoriten berichtet von einem Brandanschlag auf seinen Sitz. Bei dem Vorfall am gestrigen Dienstag habe das im Eingangsbereich des Ernst-Kirchweger-Hauses gelegte Feuer bereits auf die Holzstiege übergriffen, teilte der Verein VTID (Verein der Arbeiter*innen aus der Türkei in Wien) am Mittwoch in einer Aussendung mit.