Brand in Wiener Wohnung fordert zwei Verletzte

Am Dienstag kam es zu einem Wohnungsbrand in Wien-Penzing. Zwei Personen wurden verletzt.

Zwei Verletzte hat es Dienstagfrüh bei einem Wohnungsbrand in der Straßgschwandtnerstraße in Wien-Penzing gegeben. Die Berufsfeuerwehr wurde laut ihrem Sprecher Christian Feiler um 8.25 Uhr alarmiert. Bei ihrem Eintreffen stand das Appartement in Vollbrand. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen mit einer Leitung.