Brand in Wiener Justizanstalt Mittersteig in Wien-Margareten

Am Sonntagabend ist in der Justizanstalt Mittersteig in Wien-Margareten ein Zellenbrand ausgebrochen. 80 Mann standen im Einsatz.

Ein Zellenbrand in der Justizanstalt Mittersteig in Wien-Margareten ist am Sonntagabend relativ glimpflich verlaufen. Laut Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf erlitten drei Beamte eine Rauchgasvergiftung, als sie Häftlinge aus dem betroffenen Bereich in Sicherheit brachten.

Zellenbrand in Mittersteig: 80 Mann im Einsatz

Die Feuerwehr war gegen 18.30 Uhr alarmiert worden und hatte bei Alarmstufe 2 16 Fahrzeuge und 80 Mann im Einsatz. Auch der Katastrophenzug der Wiener Berufsrettung rückte an. Beim Eintreffen hatten die Justizwachebeamten die Insassen bereits in Sicherheit gebracht. "Sie haben vorbildlich agiert", lobte Schimpf. Die Häftlinge blieben allesamt unverletzt.

Brand konnte rasch gelöscht werden

Der Vollbrand der Zelle wurde rasch gelöscht. Länger waren die Einsatzkräfte damit beschäftigt, das stark verrauchte Gebäude zu belüften. Nach eineinhalb Stunden konnte die Feuerwehr wieder abrücken.