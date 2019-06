Brand in Wien-Penzing: Drei Personen verletzt

Am Freitagabend kam es in der Hernstorfergasse in Wien-Penzing zu einem Brand in einer Erdgeschoßwohnung. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Bei einem Brand in einer Erdgeschoßwohnung in der Hernstorfergasse in Wien-Penzing sind am Freitagabend drei Personen leicht verletzt worden. Die 49-jährige Wohnungsmieterin konnte sich zwar selbst ins Freie retten, erlitt aber leichte Verbrennungen, teilte Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf am Samstag mit. Die Ursache des Feuers sei vorerst unbekannt.

Eine 36-jährige Frau sowie ein 15-jähriger Bursche mussten ebenfalls hospitalisiert werden, da sie Rauchgasvergiftungen erlitten hatten. Insgesamt versorgte die Berufsrettung, die mit dem Katastrophenzug an Ort und Stelle war, neun Menschen.