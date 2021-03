Brand in Wien-Penzing: Bewohner aus Wohnhaus gerettet

Bei einem Zimmerbrand in der Schanzstraße in Wien-Penzing wurde eine Person lebensgefährlich verletzt. Weitere 22 Personen wurden von der Wiener Berufsfeuerwehr ins Freie gebracht.

In der Schanzstraße in Wien-Penzing kam es am Donnerstag gegen 15.00 Uhr zu einem Zimmerbrand, der das Stiegenhaus Mehrparteienhaus stark verrauchte, weil bereits Flammen aus den Fenstern der betroffenen Wohnung schlugen. Zahlreiche Bewohner waren in ihren Wohnungen gefangen. Die Einsatzkräfte bekämpften ein Übergreifen des Feuers. Gleichzeitig drangen sie in die Brandwohnung ein und bargen einen 45-jährigen Mann. Dieser war bereits bewusstlos und musste von der Rettung reanimiert werden. Der Mann erlitt eine lebensgefährliche Rauchgasvergiftung und wurde mit dem Helikopter ins Krankenhaus gebracht.