Brand in Wien-Ottakring: Thaliastraße musste gesperrt werde

Wegen eines Brandes musste heute die Thaliastraße in Wien-Ottakring für rund 1,5 Stunden gesperrt werden. Ein Lagerraum im Innenhof eines Gebäudes hatte Feuer gefangen.

Der Wiener Feuerwehr wurde am Samstagvormittag ein Brand in der Thaliastraße in Wien-Ottakring gemeldet. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Wien stellten die Feuerwehrbeamten eine starke Rauchentwicklung fest. Im Innenhof des Gebäudes hatte der Brand die Dachkonstruktion eines Lagerraumes und die Lüftungsanlage eines Lokals erfasst. Feuerwehrleute brachten umgehend die anwesenden Hausbewohner mittels Fluchtfiltermasken aus dem Gebäude.