Brand in Seniorenheim in Wien-Währing: 17 Wohnungen evakuiert

Ein Teil eines Seniorenheims in Wien-Währing musste am Donnerstag evakuiert werden. Bei Bauarbeiten brach ein Feuer aus, verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr wurde kurz vor 13.00 Uhr zum Seniorenheim am Türkenschanzplatz in Wien-Währing alarmiert. “Hausbewohner haben Brandgeruch bemerkt”, sagte Schauer. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass eine Dehnfuge betroffen war. “Dabei handelt es sich um vertikal verlaufende Fugen zwischen Gebäudeteilen”, erläuterte der Feuerwehrsprecher. Bei einem Feuer in diesem Bereich seien in der Regel viele Stockwerke betroffen.