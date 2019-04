Brand in Lugner City führte zu Großeinsatz der Wiener Feuerwehr

Am Sonntagnachmittag kam es in einem Restraurant in der Wiener Lugner City zu einem Brand. Die Feuerwehr löste Alarmstufe 2 aus.

Ein kleiner Brand in der Küche eines Restaurants in der Lugner City in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ist am Sonntag gegen 15.00 Uhr rasch gelöscht gewesen. Die Sprinkleranlage in dem Lokal hatte ausgelöst. Die Flammen waren bis zum Eintreffen der Feuerwehr eingedämmt, beziehungsweise schon fast gelöscht, bestätigte Feuerwehrsprecher Christian Feiler einen Online-Bericht der Tageszeitung “Heute”.

Brand in Restaurant-Küche in Wiener Lugner City Die Einsatzkräfte, die Alarmstufe 2 ausgelöst hatten und mit etwa 15 Fahrzeugen ausrückten, waren daher in erster Linie mit Nachkontrollen am Brandort beschäftigt. Außerdem evakuierte die Feuerwehr das Restaurant, erläuterte Feiler. Weitere Bereiche des Einkaufszentrums samt angeschlossenem Kino mussten nicht geräumt werden. Verletzt wurde niemand, hieß es bei der Wiener Berufsrettung auf Nachfrage. Die Feuerwehr konnte nach rund 30 Minuten wieder abrücken.