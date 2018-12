Brand in Lokal in Wien-Brigittenau sorgte für Feuerwehreinsatz

Am Freitagvormittag brannte es in einem Lokal in der Wallensteinstraße. Die Berufsfeuerwehr Wien musste ausrücken, verletzt wurde niemand.

Mehrere Löschleitungen, spezielle Trenn- und Löschgeräte, Sonderlöschmittel und etliche Leitern waren am 28. Dezember erforderlich, um einen Brand in Wien-Brigittenau zu bekämpfen und abzulöschen.

Keine Verletzten bei Lokal-Brand in Wien-Brigittenau Im Bereich der Lüftungsleitung eines Lokals in der Wallensteinstraße war ein Brand ausgebrochen, der sich auf Bereiche der Deckenkonstruktion des ebenerdigen Gastraumes im Innenhof des Mehrparteienaltbaus ausgebreitet hatte. Durch den Brand war es zu einer massiven Verrauchung des Innenhofes gekommen.

Unter Atemschutz rückte die Berufsfeuerwehr Wien gegen 10.00 Uhr zur Brandbekämpfung aus. Teile der Decke bzw. des Daches des Gastraumes und auch die Lüftungsanlage wurden mittels spezieller Trenngeräte geöffnet, um das Feuer gezielt löschen zu können.

Bewohner vorsorglich aus Gebäude gebracht Zeitgleich kontrollierten weitere Feuerwehrleute die Stiegenhäuser und Wohnungen der an den Innenhof angrenzenden, benachbarten Wohnhäuser auf eine eventuelle Verrauchung. Einige Bewohner wurden vorsorglich aus dem Gebäude gebracht.

Nach der erfolgreichen Brandbekämpfung gegen 14.30 Uhr fanden noch Sicherungs- und Kontrollmaßnahmen statt. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen, verletzt wurde niemand.